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Минобороны показало уничтожение ракет-невидимок

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Youtube / Минобороны России

Минобороны России выложило на YouTube видео пусков ракет ЗРС С-300 и «Бук» на полигоне Телемба (Бурятия), проводившихся в рамках маневров «Восток-2018», которые уничтожили более 30 воздушных целей, включая, согласно сообщению РИА Новости, новейшие ракеты-невидимки.

Ранее начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов рассказал, что в ходе учений на полигоне Телемба были задействованы мишени-имитаторы ракет низкой радиозаметности, характеристики которых превосходят уже принятые на вооружение известные зарубежные аналоги.

Маневры войск «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Всего в учениях задействовано около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Маневры «Восток-2018» являются крупнейшими с момента распада СССР военными учениями на территории России.

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