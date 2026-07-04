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02:53, 4 июля 2026Бывший СССР

Аналитики заговорили о поражении Украины

Strategic Culture: Украина терпит провал в зоне СВО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские войска терпят поражение от российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). С таких позиций выступили аналитики издания Strategic Culture.

По их мнению, сейчас ощущается явное чувство, что Россия значительно нарастила свою военную мощь. «Россия побеждает на поле боя, методично и постепенно», — пришли к выводу англоязычные обозреватели.

Между тем, речь идет не просто об уничтожении неонацистов, но и самого проекта Североатлантического альянса по гибридной агрессии. Такой проект воплотился в Киеве, указывают эксперты. Они отмечают, что западные правительства и СМИ не осуждают Украину за массированные удары по России и жертвы среди мирного населения страны, а также предпочитают игнорировать очевидные акты терроризма со стороны ВСУ.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал быть готовым к тому, что Киев может прибегнуть к диверсионно-террористическим действиям. Такое заявление президент России сделал на фоне успешного взятия под контроль Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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