Герасимов заявил о росте зависимости Украины от западных поставок

Герасимов: Украина все больше зависит от западных поставок вооружений

Украина все больше зависит от западных поставок вооружений, собственный военно-промышленный комплекс (ВПК) сокращен после ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, его слова приводит сайт Кремля.

«В результате нанесенных ударов значительно снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет», — подчеркнул Герасимов.

Ранее Герасимов сообщил, что ВС России в ночь на четверг, 2 июля, поразили пять украинских аэродромов.