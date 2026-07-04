Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:04, 4 июля 2026Россия

Герасимов заявил о росте зависимости Украины от западных поставок

Герасимов: Украина все больше зависит от западных поставок вооружений
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Украина все больше зависит от западных поставок вооружений, собственный военно-промышленный комплекс (ВПК) сокращен после ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, его слова приводит сайт Кремля.

«В результате нанесенных ударов значительно снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет», — подчеркнул Герасимов.

Ранее Герасимов сообщил, что ВС России в ночь на четверг, 2 июля, поразили пять украинских аэродромов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России заняла Константиновку. Путин назвал это важным этапом взлома крупного узла обороны ВСУ

    Месси установил очередной рекорд результативности на чемпионатах мира

    Путин призвал готовиться к одному шагу Киева

    В Москве борьба с борщевиком обернулась для мужчины госпитализацией

    Герасимов заявил о росте зависимости Украины от западных поставок

    Путин напомнил военным о народной мудрости

    ВСУ предрекли обрушение обороны на фоне взятия Константиновки

    Венгрия разрешила ЕС начать переговоры с Украиной по группе вопросов

    ВСУ ударили ракетами по российскому городу

    Путин заявил о противоречивых целях миротворцев из Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok