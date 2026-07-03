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23:55, 3 июля 2026Россия

Герасимов рассказал о поражении украинских аэродромов в ночь на 2 июля

Герасимов: ВС России поразили 5 украинских аэродромов в ночь на 2 июля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / Pool

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на четверг, 2 июля, поразили пять украинских аэродромов. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, его слова приводит сайт Кремля.

«В ночь с 1 на 2 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен очередной массированный удар (...) Поражены логистический центр, четыре объекта топливно-энергетического комплекса, а также инфраструктура пяти военных аэродромов», — рассказал Герасимов.

Ранее Кремль объявил о взятии Константиновки. Владимир Путин назвал данный момент важным этапом, который поможет взломать крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поблагодарил российских военных за героизм при освобождении города.

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