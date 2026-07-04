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01:49, 4 июля 2026Россия

Путин напомнил военным о народной мудрости

Путин во время разговора с военными напомнил о народной мудрости
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин напомнил военным о народной мудрости. Об этом он упомянул в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, сообщает Кремль.

Ранее стало известно, что российские военные полностью освободили Константиновку в ДНР. Также президенту показали видео с разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из перешедшей под контроль местности.

«Я вас поздравляю с этим успехом. У нас в народе как говорят: "везет тому, кто везет". Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально», — подчеркнул Путин.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов рассказал, что проходит завершающий этап освобождения Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

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