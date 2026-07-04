Путину показали видео из перешедшей под контроль России Константиновки

Президенту России Владимиру Путину показали видео с разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из перешедшей под контроль Российской армии Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.
На записях, сделанных в разных районах города, видны российские военнослужащие с флагами.
Вечером 3 июля Кремль объявил об освобождении Константиновки. Как отметил Путин, это событие станет ключом к освобождению всей территории ДНР.