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01:06, 4 июля 2026Россия

Путину показали видео из перешедшей под контроль России Константиновки

Путину показали видео с БПЛА-разведчиков из Константиновки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Президенту России Владимиру Путину показали видео с разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из перешедшей под контроль Российской армии Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

На записях, сделанных в разных районах города, видны российские военнослужащие с флагами.

Вечером 3 июля Кремль объявил об освобождении Константиновки. Как отметил Путин, это событие станет ключом к освобождению всей территории ДНР.

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