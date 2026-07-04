Путин рассказал о создании полосы безопасности у границы России

Путин: Группировка «Север» продолжает отодвигать ВСУ от границы России

Группировка войск «Север» продолжает выдвигать Вооруженные силы Украины (ВСУ) от российской границы в рамках создания полосы безопасности. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.

«Это также является важной частью решения общих задач. Соединения воинской части группировки войск "Север" с ней успешно справляются и продолжают отодвигать формирования противника от российской границы», — рассказал Путин.

Вечером 3 июля Кремль объявил об освобождении Константиновки. Как отметил Путин, это событие станет ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также генерал-полковник Евгений Никифоров, командующий группировкой войск «Север», доложил президенту о том, что подразделения ВС РФ продвигаются на сумском направлении в рамках расширения зоны безопасности.