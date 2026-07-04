Герасимов сообщил о завершении освобождения еще одного важного города в ДНР

Герасимов объявил о завершении освобождения Красного Лимана в ДНР

Проходит завершающий этап освобождения Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов на совещании управления Объединенной группировки войск.

По его словам, город представляет собой значимый административный центр и крупный железнодорожный узел, играющий важную роль в логистике и оперативном развитии дальнейших действий на этом направлении. Герасимов отметил, что контроль над Красным Лиманом имеет ключевое значение для последующего развития наступления Армии России.

Вечером 3 июля Кремль сообщил о взятии под контроль Константиновки. Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин, это событие станет ключом к освобождению всей территории ДНР.

До этого глава республики Денис Пушилин отмечал, что российские войска перерезают логистику Красного Лимана. Он, как и Константиновка, имеет ключевое значение для обороны украинской армии в Славянске и Краматорске.