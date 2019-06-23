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Трамп поговорит с Путиным о вмешательстве России в выборы в США

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Президент США Дональд Трамп, возможно, поднимет тему российского вмешательства в американские президентские выборы в 2020 году во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста телеканала NBC News, передает Reuters.

Американский лидер дал интервью NBC в преддверии саммита G20 в японской Осаке, на полях которого он планирует встретиться с Путиным. Как ранее заявил его советник по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп «с нетерпением ожидает встречи» с президентом России.

О том, что главы государств встретятся в Японии, достоверно стало известно 20 июня. Президент США также планирует провести переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.

В начале мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президенты обсудили вопрос контроля над ядерным вооружением, «российское вмешательство», а также положение дел в Венесуэле, Украине и Китае.

Президенты России и США должны были встретиться в ходе саммита G20 в Аргентине в 2018-м. Однако Трамп отменил переговоры, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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