Стала известна дата встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся в Осаке в пятницу, 28 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Встреча состоится в 14:00 по местному времени (08:00 по московскому). Другие подробности переговоров пока не разглашаются.

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Ранее Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным. «У меня будет хороший разговор, но что я скажу, это не ваше дело», — заявил он журналистам перед вылетом в Японию.

До этого американский лидер заявлял о планах обсудить с Путиным российское вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что главы государств будут обсуждать состояние двусторонних дел, политическую стабильность, а также Сирию, Афганистан, Украину, Венесуэлу и Иран.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в июле 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа.

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