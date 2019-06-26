Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня будет хороший разговор, но что я скажу, это не ваше дело», — заявил он журналистам перед вылетом в Японию.

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Возможность переговоров двух лидеров на полях G20, который пройдет 28-29 июня в Японии, неоднократно анонсировалась в СМИ. Однако официальное подтверждение появилось накануне. Дата встречи пока неизвестна. Официальная повестка общения российского и американского лидеров прорабатывается.

Американский лидер заявил о планах обсудить с Путиным российское вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что главы государств будут обсуждать состояние двусторонних дел, политическую стабильность, а также Сирию, Афганистан, Украину, Венесуэлу и Иран.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в июле прошлого года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа.

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