Путин высказался об отношениях с США

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.

Глава государства отметил, что прямой разговор между американскими и российскими властями необходим. «У них свое представление о том, как решаются те или другие вопросы, у нас есть свои. Но без диалога найти консенсус невозможно», — добавил Путин.

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По его мнению, президент США Дональд Трамп принимает решения сам, однако ему мешает сложившаяся в стране система. Тем не менее многое зависит от политической воли главы Белого дома, подчеркнул Путин.

Ранее, 13 июня, российский лидер заявил о деградации отношений между Москвой и Вашингтоном. Он напомнил, что последние годы Соединенные Штаты приняли несколько десятков решений, связанных с санкциями против России.

При этом в мае на встрече с американским госсекретарем Майком Помпео Путин выразил надежду на восстановление диалога двух стран. Президент уточнил, что Трамп также готов к возобновлению нормальных отношений.

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