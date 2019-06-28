Путин назвал контрпродуктивными любые попытки понизить роль ВТО

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости попыток разрушить роль Всемирной торговой организации (ВТО) в мировой торговле, передает «Интерфакс».

Такое заявление российский лидер сделал на полях саммита «Большой двадцатки» (G20).

По его словам, необходимо выработать «более прозрачные правила деятельности транснациональных корпораций», которые не станут допускать монополизацию рынков и будут гарантировать свободный доступ к технологиям. «Следовало бы условиться в рамках ВТО о принципах сотрудничества в таких новых отраслях, как электронная коммерция, финансовые интернет-операции, зафиксировать понятные, недвусмысленные нормы взаимодействия в области инвестиций, предоставления услуг, развития инфраструктуры», — сказал глава России.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Осаку, где его встретили российский посол в Японии, парламентский заместитель главы японского внешнеполитического ведомства и мэр города. Саммит G20 пройдет с 28 по 29 июня 2019 года.

Россия вступила в ВТО в августе 2012 года и стала ее 156-м членом. Переговоры о присоединении к организации велись с 1993 года.

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