Путин прибыл на G20 в Японию

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу, 28 июня, пройдет саммит «Большой двадцатки» (G20), передает РИА Новости.

Самолет российского главы приземлился в международном аэропорту «Кансай». Путина встретили российский посол в Японии, парламентский заместитель главы японского внешнеполитического ведомства и мэр Осаки.

В Японии российский лидер проведет два дня, в течение которых ему предстоит принять участие в четырех рабочих заседаниях саммита и встрече лидеров БРИКС. Кроме того, Путин встретится с иностранными коллегами на полях G20, а также проведет расширенные переговоры с хозяином «Большой двадцатки» японским премьером Синдзо Абэ.

Саммит G20 пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. В нем принимают участие 20 крупнейших национальных экономик мира.

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