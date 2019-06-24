Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает ТАСС.

«Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию», — передает агентство слова японской стороны.

23 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг подготовку встречи президента России Владимира Путина и Зеленского в Осаке, о чем ранее сообщал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. В нем принимают участие 20 крупнейших национальных экономик мира, куда не входит Украина.

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