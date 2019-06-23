На Украине рассказали о встрече Зеленского с Путиным

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что встреча президента страны Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состояться в будущем. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Климкина, визиты Зеленского в Брюссель, Париж и Берлин прошли во время. «Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным», — сказал он. Зарубежные визиты президента он назвал «разведкой боем».

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О подготовке встречи лидеров двух стран стало известно 21 июня. Предполагается, что главным тезисом Зеленского будет заявление о принадлежности Донбасса и Крыма.

Ранее в интервью Bild Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — привел свои будущие слова украинский лидер.

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