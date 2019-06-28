Путин призвал страны БРИКС активнее рассчитываться в нацвалютах

Путин призвал страны БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах. Об этом он заявил в ходе заседания лидеров стран группы в японской Осаке перед саммитом G20, передает РИА Новости.

По его словам, совместная работа в этом направлении представляется «перспективной».

Путин также отметил, что интеграция платежных систем государств БРИКС и создание независимого канала обмена информацией между нацбанками помогли бы устойчивости банковских систем стран пятерки к внешнему воздействию.

31 мая стало известно, что Россия и Китай пока не смогли перейти на торговые расчеты в национальных валютах — рубле и юане.

На сделки, оплачиваемые в национальных валютах, приходится только 17 процентов от общего объема российско-китайской торговли. При этом в 2018 году впервые был зафиксирован спад расчетов в нацвалютах после четырех лет роста в 2014-2017 годах. Так, в 2017 году на них приходилось 18,3 процента.

14 июня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились собрать рабочую группу, которая займется переходом во взаимных расчетах на рубли и евро. По данным Центробанка, в настоящий момент доля рубля в расчетах с Евросоюзом по экспорту российских товаров и услуг в Европу равна 8,3 процента. Более 54 процентов приходится на доллар и лишь 34,3 процента — на евро.

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