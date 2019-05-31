Россия и Китай не смогли отказаться от доллара

Россия и Китай пока не смогли перейти на торговые расчеты в национальных валютах — рубле и юане, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Центробанка.

На сделки, оплачиваемые в рублях и юанях, приходится только 17 процентов от общего объема российско-китайской торговли. При этом в 2018 году впервые был зафиксирован спад расчетов в нацвалютах после четырех лет роста в 2014-17 годах. Так, в 2017 году на них приходилось 18,3 процента.

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Частично страны стали отказываться от доллара, как того и хотело правительство. Однако на смену ему пришли не национальные валюты, а евро — его доля в 2018 году выросла с 5,3 до 7,3 процента.

В целом объем торговли товарами и услугами между Россией и Китаем по итогам 2018 года вырос на 24 процента — до 114,2 миллиарда долларов. На долю товаров пришлось 108,3 миллиарда.

Летом 2018 года ряд высокопоставленных чиновников и крупных банкиров заявил о необходимости снижения зависимости российской экономики от доллара в условиях санкций, которые могут коснуться в том числе номинированные в американской валюте резервы Центробанка. В качестве одной из мер предлагалось переходить на расчеты с контрагентами в национальных валютах.

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