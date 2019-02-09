Экономика
 
Последние новости
Россия назвала условия сохранения транзита газа через Украину
Два клуба НХЛ оказались «в шоке» от требований за российского нападающего
Бросившие пациентку на полу больницы врачи попали на видео
Порошенко скрыл от ЦИК землю, бизнес и неуплаченные налоги
Суслик достал российским археологам клад
Актер из «Дальнобойщиков» попал в больницу с инфарктом
Главный критик российского биатлона взялся за фигурное катание
Глава Петербурга взял лопату и вывел чиновников на улицы
Названы смартфоны с самым сильным и самым слабым излучением
Новости партнеров

Россия и Европа задумались об отказе от доллара

Перейти в «Мою Ленту»

Европа задумалась о целесообразности перехода на евро в расчетах с Россией. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы российского МИД Александр Панкин.

Он подчеркнул, что подобные предложения высказываются на уровне Еврокомиссии. В Москве также рассматривают подобную возможность.

Дипломат уточнил, что перспективным в этом плане направлением являются расчеты за нефть и газ, однако пока строить прогнозы о том, возможен ли переход в 2019 году, очень сложно. «Наши отношения с Евросоюзом (не с государствами ЕС, а с международной организацией) находятся не в лучшей форме», — сказал Панкин.

Процесс дедолларизации является реакцией на политику США, однако о полном отказе от расчетов в долларах речь идти не может, уверены в МИД.

Ранее замглавы МИД упомянул, что Москве совместно с Еврокомиссией и Киевом предстоит решить вопрос сохранения транзита газа через Украину. Российская сторона готова на это только в том случае, если существующие соглашения скорректируют по ее требованиям. Кроме того, Панкин подчеркнул, что давление на «Северный поток-2» не вынудит Москву согласиться на сохранение украинского транзита по текущим условиям.

На конец 2019 года запланирован старт газопровода «Северный поток-2», который свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря. Страны Европы только 8 февраля пришли к компромиссу по проекту. При этом США, уже неоднократно грозившие европейским компаниям-участницам проекта санкциями, усилили давление на Германию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский бизнес начал добровольно отказываться от доллара
Россия отказалась от расчетов в долларах в военных контрактах
Россия поможет Евросоюзу избавиться от долларов
Другие материалы рубрики
Экономика00:03 7 февраля

Главный бордель Европы

Немецкие проститутки зарабатывают на сексе миллиарды. Чиновники хотят получить свою долю
17:30Сегодня

Россия назвала условия сохранения транзита газа через Украину

11:39Сегодня

Названа лучшая микрофинансовая организация года

02:44Сегодня

Россию посчитали достаточно надежной для инвестирования

Экономика15:24 7 февраля

Пир во время чумы

Целесообразность переезда «Транснефти» подвергли сомнению
12:3730 января

«РН-Аэро» увеличила продажи авиатоплива на 11 процентов

18:02 8 февраля

Стала известна судьба «Северного потока-2»

18:00 8 февраля

Стали известны результаты эксперимента с гарантированным доходом

Экономика00:05 3 февраля

Кайфовый товар

Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
17:5925 января

«Роснефть» начала испытание инновационного материала на Самотлоре

16:26 8 февраля

Российские нефтяники рекордно заработали

20:4124 января

Рублю предсказали новый обвал

Россия
«Сейчас они жены, любовницы или протеже политиков-мужчин»
В российской власти должно быть больше женщин. И вот почему
«Шесть лет ни за что! Это глупо и безумно»
Датчанин приехал в Россию и попал в тюрьму за христианскую проповедь
До неузнаваемости
Как масштабная транспортная реформа изменит жизнь москвичей
Вениамин КондратьевБей своих
В Краснодарском крае наметился кризис власти
Глава Петербурга взял лопату и вывел чиновников на улицы
Бросившие пациентку на полу больницы врачи попали на видео
Глава Петербурга Беглов устроит свой конкурс для «Лидеров России»
Все материалы
Мир
Период полураспада
Мигранты и протесты рассорили две страны Европы. Такого не было со времен фашистов
Брюссель предупредил дипломатов ЕС о сотнях русских шпионов
«Советский Союз забрал наши острова»
Япония считает Курилы своими, но готова идти на уступки. России этого мало
Адмирал США призвал атаковать Россию первыми
В Тунисе террористы получили пожизненные сроки за расстрел туристов в 2015 году
Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в Венесуэлу
Трамп уточнил место встречи с Ким Чен Ыном
Все материалы
Бывший СССР
Второе нашествие
Очаг терроризма вблизи России: Таджикистан на пороге нового вторжения исламистов
Духовник Лукашенко призвал РПЦ и украинскую церковь подумать о словах любви
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
В Киево-Печерской лавре не досчитались реликвий
На Украине пожаловались на «утечку специалистов» в Россию
Создатель ДНР получил паспорт ДНР после отказа властей ДНР
Россия передумала отправлять наблюдателей на украинские выборы
Все материалы
Экономика
Главный бордель Европы
Немецкие проститутки зарабатывают на сексе миллиарды. Чиновники хотят получить свою долю
Россия назвала условия сохранения транзита газа через Украину
Россия и Европа задумались об отказе от доллара
Россию посчитали достаточно надежной для инвестирования
Стала известна судьба «Северного потока-2»
Стали известны результаты эксперимента с гарантированным доходом
Российские нефтяники рекордно заработали
Все материалы
Силовые структуры
«Чем больше воруешь, тем одержимее становишься»
Они стали миллионерами в СССР и купали любовниц в шампанском. Хрущев велел их расстрелять
«Он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание»
Россиянин провел 10 лет в психбольнице за жестокое убийство. А выйдя на волю, стал врачом
«Человек кололся, нюхался, а потом вылечился. Так не бывает»
Как говорить о наркотиках в России по мнению властей: легализация — зло, Запад не прав
Заключенные российской колонии устроили разборки
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российских следователей попросили заняться смертью Пушкина
Гуф пошел на мировую с избившим его обидчиком
Все материалы
Наука и техника
Мочи его, Дональд!
Самая безумная серия игр вернулась и стала еще более странной: Kingdom Hearts III
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Странное тело
Ученый верит, что нашел в космосе корабль пришельцев. Над ним смеются, но он не сдается
Названы смартфоны с самым сильным и самым слабым излучением
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
Создан «истребитель-убийца» российских Су
Суслик достал российским археологам клад
Все материалы
Спорт
Охота на паука
Неуязвимый ветеран снова готов драться. Грядущий турнир UFC будет жарким
Чемпионка из рекламы Reebok открестилась от призывов «пересесть на мужское лицо»
Главный критик российского биатлона взялся за фигурное катание
Овечкин рассказал о вражде с Кросби
Стали известны подробности крушения самолета с футболистом
Сноубордистка Заварзина пожаловалась на нравы россиян
Полет не нормальный
Футболист Сала летел в новую жизнь, но погиб. Его наконец нашли
Все материалы
Культура
За добро ответишь
Икра для бездомных и одиночество для ковбоя: Берлинале-2019
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
Игра длиною в жизнь
Умер актер Сергей Юрский. Каким мы его запомним
Актер из «Дальнобойщиков» попал в больницу с инфарктом
Фрагмент картины «Юдифь и Олоферн», 1612—1613Рубить по-женски
Кровь и ярость на полотне первой феминистки в истории
Звезда «Такси» снова приехал в Россию
Продюсер «Ласкового мая» допустил отравление Децла
Все материалы
Интернет и СМИ
«Смешно, если он окажется живым»
Владелец биржи унес с собой в могилу миллионы долларов. Никто не может их получить
«Это никогда не исчезнет»
Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
«Поганый рот свой закрой!»
Шурыгину вновь вернули на экраны. Почему на телевидении не могут от нее отстать?
Неаппетитный завтрак «из стиральной машинки» разъярил пользователей сети
Уморительный некролог «мечтающей о горячем теле» бабушки насмешил читателей
«Би-би-си» показала «японские» Курилы и объяснилась
Пользователей Google обокрали с помощью подставного «Переводчика»
Все материалы
Ценности
«Знаю людей, получивших за вечеринку по 100 ударов плетьми»
Иранки любят и умеют развлекаться. Их не пугают огромные штрафы и тюрьма
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Бренд попросил модель раздвинуть ноги для рекламы и поплатился
Разоблачена реальная внешность сестер Кардашьян
Предсказан главный цвет 2020 года
Знаменитости вернули в моду еще один «уродливый» тренд из 90-х
Все материалы
Путешествия
В один миг
Битва за еду, вулканы и страсти Лас-Вегаса: лучшие фотографии со всего мира
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Раскрыты самые раздражающие поступки пассажиров в самолете
Появились подробности столкновения российского самолета с фонарным столбом
Другая Европа
Соль, лев и чертовщина. Что посмотреть в Болгарии вместо пляжей
Названы самые опасные для российских туристов страны
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
Все материалы
Из жизни
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
Редкое заболевание сделало мальчика похожим на оборотня
Коза-циклоп появилась на свет в Индии
Жених собрал для родителей возлюбленной слишком мало денег и остался один
Женщина пришла на операцию по уменьшению живота и очнулась с новым носом
Все материалы
Братья-спортсмены Логана
Спортивные автомобили Renault, заставляющие по-другому взглянуть на марку
25 самых популярных машин России: и снова Granta
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в январе 2019 года
Сутки на руках
Как Алессандро Занарди проехал гонку «24 часа Дайтоны» на ручном управлении
Вести с другой планеты
Как обновился Passat и почему это так важно для «Фольксвагена»
Названы российские цены на новую Toyota Corolla
На базе нового «Дастера» до конца года сделают утилитарный пикап
Новый «заряженный» седан VW Jetta оснастили двигателем от Golf GTI
Все материалы
Дом
В одной парадной
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Дорогие мои
Цены на квартиры в Москве рекордно подскочили. И это еще не конец
Определена судьба элитной квартиры Януковича в Киеве
Москве пообещали обвал спроса на дорогое жилье
Цены на жилье в России достигли трехлетнего максимума
Жилью под Москвой предрекли исчезновение
Все материалы