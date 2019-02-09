Россия и Европа задумались об отказе от доллара

Европа задумалась о целесообразности перехода на евро в расчетах с Россией. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы российского МИД Александр Панкин.

Он подчеркнул, что подобные предложения высказываются на уровне Еврокомиссии. В Москве также рассматривают подобную возможность.

Дипломат уточнил, что перспективным в этом плане направлением являются расчеты за нефть и газ, однако пока строить прогнозы о том, возможен ли переход в 2019 году, очень сложно. «Наши отношения с Евросоюзом (не с государствами ЕС, а с международной организацией) находятся не в лучшей форме», — сказал Панкин.

Процесс дедолларизации является реакцией на политику США, однако о полном отказе от расчетов в долларах речь идти не может, уверены в МИД.

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Ранее замглавы МИД упомянул, что Москве совместно с Еврокомиссией и Киевом предстоит решить вопрос сохранения транзита газа через Украину. Российская сторона готова на это только в том случае, если существующие соглашения скорректируют по ее требованиям. Кроме того, Панкин подчеркнул, что давление на «Северный поток-2» не вынудит Москву согласиться на сохранение украинского транзита по текущим условиям.

На конец 2019 года запланирован старт газопровода «Северный поток-2», который свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря. Страны Европы только 8 февраля пришли к компромиссу по проекту. При этом США, уже неоднократно грозившие европейским компаниям-участницам проекта санкциями, усилили давление на Германию.

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