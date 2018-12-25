Российский бизнес начал добровольно отказываться от доллара

Российские компании стали уходить от расчетов в долларах, передает РБК слова первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Как пояснил министр, из-за санкций и чрезмерных требований при расчетах с российскими компаниями доллары за поставленную продукцию часто приходят с задержками, причем особенно часто это происходит при работе с азиатскими компаниями.

Поэтому российские компании стали менять свою расчетную политику. «Все больше и больше расчетов происходит в евро, в юанях, в рублях» — сообщил Силуанов. По его словам, власти не давали бизнесу директивы не использовать доллары, но бизнес сам понял, что с другими валютами проще работать.

Министр сообщил, что, по его оценке, до трети долларовых платежей идут с задержками, но подчеркнул, что точными данными не обладает.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отказ от доллара стал вынужденной мерой. По его словам, нестабильность в долларовых расчетах заставляет все больше стран использовать альтернативную валюту.

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