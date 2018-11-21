Россия снова возмутилась «добровольными» санкциями Китая

Китайские банки безосновательно ссылаются на санкции третьих стран при операциях с российскими партнерами, передает ТАСС слова главы представительства Банка России в Пекине Владимира Данилова.

Он отметил, что, несмотря на широкую корреспондентскую сеть и рост объемов расчетов в национальных валютах, есть круг проблем, связанных с тем, что ряд китайских коммерческих банков «расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России».

Как уточнил Данилов, по этим вопросам ЦБ регулярно общается с Народным банком Китая. Представитель регулятора подчеркнул, что Россия со своей стороны не создает искусственных барьеров китайским и российским партнерам.

«Считаем, что ссылки китайских коммерческих банков на санкции третьих стран не имеют оснований, поскольку в этих санкциях нет ограничений по платежам через банки, которые внесены в санкционные списки», — указал Данилов.

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Он пояснил, что «американские санкции против физических лиц, включенных в список SDN (Specially Designated Nationals), не распространяются на юридические лица, в которых указанные люди занимают посты, если они не представляют эти учреждения в конкретных финансовых операциях».

В сентябре Евросоюз еще на полгода продлил санкции в отношении физических лиц и организаций из России. Они включают в себя заморозку счетов и ограничение на перемещение и применяются в отношении 155 человек и 44 организаций.

Минфин США в январе этого года представил список из 210 российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов, к которым могут быть применены санкции.

Американским физическим и юридическим лицам запрещается сотрудничать с лицами, включенными в список SDN. Люди, в отношении которых введены санкции, не могут обладать банковскими счетами в долларах или другой валюте, если транзакции банка, хранящего их сбережения, идут через США.

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