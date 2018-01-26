Банк России отчитали за слишком сильный рубль

Владелец «Базового элемента», «Русского алюминия» и группы «ГАЗ» бизнесмен Олег Дерипаска считает, что рубль стоит слишком дорого. Об этом он заявил в интервью «России 24», сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По его мнению, хвалить Банк России «точно не за что». «Мы же видим результат — Китай показал рост [ВВП] больше 6,5 процента, Америка демонстрирует рост три процента. И то, что у нас полное отсутствие роста, это связано с неконкурентоспособностью наших товаров», — сказал Дерипаска.

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«Это в первую очередь связано с завышенным курсом рубля и отсутствием тех стимулов, которые нужны, чтобы развивалось производство в стране, а именно — доступное финансирование, низкие процентные ставки», — отметил бизнесмен. Мировые цены на многие экспортные товары поднялись, но сейчас в России продолжается ситуация 2015–2016 годов: высокие процентные ставки и отсутствие реального доступа на основные финансовые рынки, считает Дерипаска.

К 16:20 мск 26 января курс американской валюты снизился по сравнению с предыдущим закрытием на 3 копейки, до 55,89 рубля, евро — на 13 копеек, до 69,50 рубля.

По данным Forbes, Олег Дерипаска занимает 23-е место среди богатейших россиян с состоянием 5,1 миллиарда долларов.

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