Европа отказалась помиловать Россию

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск крупнейших российских компаний об аннулировании санкций Евросоюза, передает ТАСС.

По словам судьи, причины для введения санкций, представленные Советом ЕС, являются обоснованными. Истцы смогут обжаловать решение в течение двух месяцев. В этом случае процесс может растянуться еще на год.

Иск подали сразу несколько крупных российских компаний, среди которых Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, «Газпром нефть», «Алмаз-Антей», а также турецкая «дочка» Сбербанка Deniz Bank, которая скоро перейдет в собственность банка из ОАЭ.

Первый иск был подан Сбербанком в 2014 году после введения первого пакета антироссийских санкций ЕС. В дальнейшем к нему присоединились другие компании.

Ранее 13 сентября Евросоюз продлил персональные санкции в отношении отдельных граждан и компаний из России. На данный момент в список входят 155 человек и 44 организации. Их активы на территории ЕС заблокированы, а им самим и их руководителям запрещен въезд в страны — члены Евросоюза.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!