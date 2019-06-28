Трамп раскрыл темы переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп перед беседой с президентом России Владимиром Путиным перечислил журналистам темы переговоров. Трансляция велась на Youtube-канале RT на русском.

«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, вопросы разоружения, протекционизма», — заявил Трамп. Он добавил, что обсуждение будет выстроено на очень хороших отношениях между делегациями.

Ранее стало известно, что лидеры государств кратко побеседовали перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. В нем принимают участие 20 крупнейших национальных экономик мира.

Президенты России и США должны были встретиться в ходе саммита G20 в Аргентине, который прошел 30 ноября — 1 декабря 2018 года. Однако тогда Трамп отменил переговоры, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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