Путин встретился с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу на полях саммита G20 в японской Осаке. Об этом сообщает РИА Новости.

До встречи Трамп раскрыл список тем, которые он планирует обсудить с российским коллегой. «Дискуссия будет включать такие вопросы как торговля, вопросы разоружения, протекционизма», — сказал он.

Путин, в свою очередь, перед началом переговоров назвал эту встречу хорошей возможностью продолжить начатую в Хельсинки дискуссию. Мы давно не виделись, с нашей встречи в Хельсинки. «Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки», — отметил российский лидер.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. В нем принимают участие делегации 20 крупнейших национальных экономик мира.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа.

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