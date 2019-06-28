Трамп погрозил Путину пальцем

Президент США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина воздержаться от вмешательства в американские выборы. Об этом сообщает «Интерфакс» .

Американский лидер после вопроса журналистов, поднимет ли он вопрос о вмешательстве России в выборы, ответил «конечно». После этого он повернулся к Путину и с улыбкой дважды произнес «Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы», погрозив при этом пальцем.

Материалы по теме Трампа оправдали по делу сговора с Россией Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается

Ранее стало известно, что переговоры между двумя лидерами будут включать такие вопросы как торговля, вопросы разоружения и протекционизма.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. В нем принимают участие 20 крупнейших национальных экономик мира.

18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!