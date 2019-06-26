Спецпрокурор Мюллер даст показания перед Конгрессом

Специальный прокурор США Роберт Мюллер 17 июля выступит перед Конгрессом США и ответит на вопросы законодателей о своем расследовании российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает в среду, 26 июня, Associated Press.

Повестку спецпрокурору направили конгрессмены из Демократической партии — члены юридического комитета и постоянного специального комитета по разведке сената США. «Американский народ имеет право услышать от вас лично о вашем расследовании и его выводах», — говорится в ней.

Мюллеру предстоит выступить на двух слушаниях — по одному в каждом комитете, а затем их представители встретятся с его командой, которая вела расследование.

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29 мая стало известно, что спецпрокурор подал в отставку. В своем публичном выступлении он подчеркнул, что не собирался и не имел права выдвигать обвинения против президента.

1 мая сообщалось, что Мюллер остался недоволен тем, как генеральный прокурор Барр изложил выводы доклада. По его мнению, письмо Барра для Конгресса с основными выводами работы не до конца отражает ее контекст, характер и суть. Он подчеркнул, что из-за этого общественность не понимает «критических аспектов результатов расследования». Это, в свою очередь, угрожает «уверенности в результатах работы».

18 апреля был опубликован полный текст доклада Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось.

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