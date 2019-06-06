Спикер Конгресса США захотела увидеть Трампа в тюрьме

Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала, что хочет видеть президента Дональда Трампа в тюрьме. Такое заявление она сделала на встрече с представителями Демократической партии, посвященной возможному импичменту главы государства, передает Politico.

Пелоси сказала эти слова в споре с главой юридического комитета Конгресса США Джеррольдом Надлером. «Я не хочу видеть его импичмент, я хочу видеть его в тюрьме», — передает издание ее реплику со слов присутствовавших на встрече политиков.

Она выразила солидарность со сторонниками импичмента, но подчеркнула, что предпочтет, чтобы Трамп проиграл президентские выборы, после чего по закону ответил бы за свои предполагаемые преступления. По словам Пелоси, для импичмента необходимы поддержка избирателей и согласие по этому вопросу в обеих партиях — ни одно из этих условий на данный момент не выполнено.

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30 мая Надлер заявил, что в Конгрессе задумываются в том числе и об импичменте нынешнего президента США. По его словам, окончательное решение будет принято, когда политики изучат результаты расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре Трампа с российской стороной.

29 мая Мюллер впервые выступил с публичным заявлением о расследовании. Он изучал не только связи Трампа с Россией, но и его попытки помешать расследованию. Мюллер сказал, что не может выдвинуть обвинения против Трампа, поскольку в соответствии с Конституцией действующий глава государства не может привлекаться к уголовной ответственности.

Спецпрокурор подчеркнул, что если бы у него была уверенность в том, что Трамп не совершал преступлений, он бы об этом заявил. В том же выступлении он объявил, что уходит в отставку.

18 апреля был опубликован полный текст доклада Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось.

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