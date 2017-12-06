Конгресс США провалил импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов отклонила резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу. Поддержали документ 58 человек, 364 выступили против, сообщает The Hill.

Резолюция была внесена демократом Элом Грином. Агитируя проголосовать «за», он сказал, что президентство Трампа привело к росту расизма и ненависти в обществе, а также дискредитировало сам институт главы государства.

Против документа голосовали не только республиканцы, но и значительное количество демократов. Как отметила лидер демократической фракции Нэнси Пелоси, сейчас не настало время рассматривать статьи импичмента.