Порномагнат предложил 10 миллионов долларов за отстранение Трампа от должности

Издатель журнала Hustler Ларри Флинт пообещал 10 миллионов долларов за любую информацию, которая может привести к импичменту президента США Дональда Трампа. Соответствующее объявление он разместил в номере газеты The Washington Post, который вышел в воскресенье, 15 октября.

Объявление занимает целую газетную полосу. В нем Флинт кратко излагает свои доводы в пользу отстранения Трампа от должности. В частности, издатель обвиняет президента США в «компрометировании внутренней и внешней политики конфликтом интересов вокруг его глобальной бизнес-империи», «сотнях лживых заявлений», «вопиющем непотизме» и «назначении недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности».

Кроме того, Флинт призвал выяснить, заключал ли Трамп какие-то сделки с русскими и не ставил ли он под угрозу интересы США ради защиты интересов собственного бизнеса.

«Импичмент будет грязным и спорным делом, но альтернатива — еще три года дестабилизирующей работы — хуже», — отметил Флинт. «Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех американцев — сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно», — добавил он.

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Сколько стоило размещение подобного объявления, в газете не уточнили. «Мы предоставляем рекламодателям все возможности, чтобы высказать свое мнение. Как правило, если реклама не нарушает закона, мы стараемся не устанавливать ограничения на длину сообщения или содержание», — пояснила пресс-секретарь издания Крис Коратти.

Как отмечает The Washington Post, это уже не первый случай, когда Флинт, который в ходе прошлогодней предвыборной гонки поддерживал Хиллари Клинтон, предлагает финансовое вознаграждение для того, чтобы сместить Трампа. Так, в 2007 году издатель разместил в The Washington Post объявление, в котором предложил миллион долларов за информацию, доказывающую наличие у Трампа сексуальных связей с кем-либо из членов Конгресса или государственными чиновниками.