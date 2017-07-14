Демократы в США заявили о готовности бросить пить ради импичмента Трампа

Американцев спросили, что может подтолкнуть их отказаться от выпивки, и три четверти участников опроса портала detox.net, разделяющих демократические взгляды, пояснили, что их может побудить к этому импичмент президента США Дональда Трампа. Результаты опроса опубликованы на сайте портала.

Более 73 процентов демократов заявили, что бросят пить, если президенту Трампу объявят импичмент на следующий день. При этом лишь 30,6 процентов республиканцев откажутся от спиртного, если пресса перестанет писать о связанных с президентом скандалах.

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Впрочем, одной политикой опрос не ограничивался: например, 40 процентов ежедневно выпивающих американцев заявили, что охотнее бы потеряли собственного питомца, чем отказались бы от алкоголя. Четверть из этой группы предпочли бы лишиться обоняния, примерно столько же — лишиться одного пальца руки, но не бросать пагубную привычку.

Среди тех, кто употребляет горячительные напитки лишь несколько раз в год, эти показатели куда скромнее: 9 процентов скорее отказались бы от питомца, 2 процента — от обоняния, а вот терять пальцы ради алкоголя среди практически непьющих американцев никто не захотел.

Кроме того, исследователи выяснили: человеку нужно заплатить в среднем 365,5 тысяч долларов, чтобы он согласился бросить пить до конца свои дней.

Опрос проводился в интернете, участие в нем приняли более тысячи американцев.