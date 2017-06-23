Африканский «боярышник»

Всемирная организация здравоохранения ежегодно публикует доклады об уровне употребления алкоголя на душу населения в различных странах мира. К удивлению многих, на протяжении последних трех лет в рейтинге самых пьющих стран мира лидируют африканские государства: Чад, Гамбия и Мали. И это несмотря на то, что большинство граждан этих стран исповедуют ислам, запрещающий алкоголь. Пристрастие к горячительным напиткам характерно и для других стран континента. Эксперты утверждают, что Африка столкнулась с проблемой пострашнее, чем вирус Эбола или СПИД: алкоголизм поразил практически все социальные и возрастные группы. Причина — доступность алкогольных напитков как промышленного, так и домашнего производства. В национальных особенностях питья по-африкански разбиралась «Лента.ру».

Бухать по-черному

В Кот-д'Ивуаре спиртное можно купить везде: в магазинах, киосках, на лотках, днем и ночью. Торговля ведется и вдоль автомобильных шоссе, где обустроены специальные торговые точки, предлагающие горячительное, в основном, конечно, суррогатное. Можно и в разлив. Нет с собой тары — не проблема, продавец нальет вам в пластиковый пакет сколько надо.

В Угадугу, столице соседнего Буркина-Фасо, четыре тысячи только лицензированных питейных заведений. То есть по одному на 500 горожан, включая младенцев, стариков и женщин. Само такое количество — уже нарушение закона. Должно быть в четыре раза меньше. Однако на это никто не обращает внимания. Как и на повсеместную антисанитарию. Что именно наливают во многих барах, не скажет никто. О последствиях употребления паленого алкоголя здесь предпочитают не думать. «Пьянство служит доказательством любви к алкоголю. Мы любим его до смерти», — поделился своим мировоззрением завсегдатай одной из распивочных.

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Хозяева питейных точек, понимая, что именно они наливают посетителям, называют свои заведения сообразно: «Морг», «Кома», «Чрезвычайная ситуация». Прятаться от властей даже не думают — бары и забегаловки с паленым алкоголем работают в самых людных местах города.

Возьми с собой пакетик алкоголя

В Танзании, Кот-д'Ивуаре, Камеруне, Сенегале, Руанде, Малави и некоторых других странах огромной популярностью пользуются «пакетики»: алкоголь, разлитый в пластиковые емкости объемом от 50 до 200 миллилитров. Похоже на одноразовые упаковки шампуня из гостиницы.

«Пакетик» стоит сущие гроши даже по африканским меркам — примерно 15 евроцентов (около 10 рублей). Это здесь называется «стаканом для бедных». Но покупают их не только малоимущие. Популярность этого продукта такова, что зачастую по продажам он обходит питьевую воду. Значительную часть покупателей составляют школьники и студенты.

Власти пытаются бороться с повальным распространением «пакетиков», запрещая торговать ими возле школ, колледжей и других мест, где собирается молодежь. Но в силу слабости контролирующих органов эти ограничения почти не соблюдаются. «Даже если приходят представители торговой инспекции, мы можем сказать, что не в курсе запрета. Если они докапываются, мы им даем немного нашего товара, и они уходят», — рассказала хозяйка одной из лавок в Камеруне.

«Боярышник» по-африкански

Травятся паленым алкоголем в Африке постоянно. В апреле 2014 года в разных районах Кении погибли 80 человек, 150 попали в больницы. Убийца — «чанга», самогон на кукурузе или сорго. Этот напиток из-за дешевизны чрезвычайно популярен у местного населения. Массовое отравление было вызвано тем, что производители добавили в готовый продукт метанол, чтобы «повысить градус».

Винокурня по производсту чанги Фото: Noor Khamis / Reuters

В августе 2015-го в Камеруне 21 человека лишил жизни «одонтол». Производился подпольно из пальмового вина, коры деревьев и ряда других ингредиентов. Смертельный для человека яд образовался в результате химической реакции, в которую вступили эти самые неизвестные компоненты. «Содержание алкоголя в жидкости на этикетке не указано. Как он изготавливался, тоже остается загадкой», — рассказал один из экспертов в ходе расследования.

Власти сразу после трагедии попытались запретить «одонтол». На совещании с местным руководителями глава региона потребовал срочно принять меры, а также сообщать в правоохранительные органы об известных точках производства и распространения напитка. Но не тут-то было. «Никто им ничего не скажет. Моя мать заработала на "одонтоле" деньги, которых хватило на мое образование. Теперь я работаю в больнице», — констатировал завхоз одной их местных клиник.

Цепочка от производителя до потребителя напитка выглядит так: в джунглях стоит нелегальная винокурня. Готовую продукцию покупают оптовики и ежедневно развозят ее более мелкими партиями до 30 литров по торговцам в разных деревнях. А те уже продают алкоголь в розницу. По оценкам полицейских, доходность этого бизнеса составляет 30 процентов.

Готовый к употреблению одонтол Фото: @Manekang

Но, кроме алкогольного отравления, все чаще люди гибнут в побоищах, затеваемых «по пьянке». Баптистский священник рассказал, что ситуация постоянно деградирует. «Я все время говорил им в проповедях, что "одонтол" — зло. Но было все хуже и хуже. Люди пьют все больше и все чаще проявляют агрессию. Недавно была пьяная драка, в ней участвовали шесть человек. Двоих зарубили насмерть мачете, остальные получили ранения. Раньше такого не было», — пояснил миссионер с 11-летним стажем. Местные и не скрывают: они никогда не откажутся от «одонтола», потому что привыкли к нему с детства.

По данным мониторинговой группы Survival International, в Камеруне малолеток специально подсаживают на спиртное, а затем расплачиваются с ними самопальной выпивкой: пять стаканов крепкого алкоголя за полдня работы. Так же и в Республике Конго. За выпивку самую грязную работу выполняют дети из племен пигмеев — например, чистят выгребные ямы.

Марокканский парадокс

Паленый алкоголь — бич не только Черной Африки, проблемы с ним возникают и на севере континента, в частности в Марокко. По данным газеты Assabah, употребление спиртного в стране за первые месяцы этого года выросло на пять процентов. И это притом, что, согласно указу марокканского короля Хасана II, изданного еще в 1967 году, подданным пить алкоголь запрещено. Однако разрешено его производить и продавать. В 2013-м маркетинговая группа Euromonitor констатировала, что Марокко превратилось в крупнейшего экспортера горячительного в арабском мире. Естественно, часть алкоголя оседает на местном рынке. «Если следовать букве закона, в тюрьмах не хватит мест — туда отправятся миллионы марокканцев. Придется штрафовать все бары, кафе, частные лавки и супермаркеты. Надо либо менять законы, либо не соблюдать их. Власти предпочитают закрывать глаза [на происходящее]», — пояснил на условиях анонимности адвокат из Касабланки. У марокканцев даже появилась поговорка: «живем правильно — пьем втихаря».

Марокканский пьяница Фото: W. G. Allgoewer / blickwinkel / Globallookpress.com

Однако иногда тихое пьянство приводит к громким скандалам. В мае прошлого года в небольшом городке Бен-Слиман, в 60 километрах от Касабланки, сразу после пятничной молитвы на урок французского в местную школу преподаватель пришел с бутылкой в руках. Сел за свой стол и основательно приложился к горлышку. Потом написал на доске несколько ругательств, принялся оскорблять подростков и приставать к ученицам. Школьники позвали на помощь охранника, который усмирил дебошира. Отделался он сравнительно легко: его уволили и оштрафовали.

В борьбе с «зеленым змием»

В 2013-м были опубликованы данные: в Южно-Африканской Республике потребление алкоголя — 220 бутылок вина в год на каждого гражданина, то есть 20 литров чистого спирта (для сравнения: во Франции, где вино считается национальным напитком, этот показатель составляет 11 литров). О качестве употребляемого в ЮАР алкоголя можно судить по тому, что ежедневно от последствий возлияний там умирали 130 человек. Власти решили ограничить рекламу спиртного, а также запретить компаниям-производителям спонсировать спортивные мероприятия. Но благое начинание провалилось. По данным за 2016 год, ЮАР оказалась в десятке самых пьющих стран мира, а ситуацию с пьянством в стране местные журналисты назвали «алкогольной комой».

Битву за трезвость ведут и в Ботсване, Намибии, Гане. Здесь на законодательном уровне были приняты регламентирующие продажу и оборот алкоголя документы. Но проконтролировать их выполнение власти не в состоянии. Как результат — рост потребления спиртного, а также резкий скачок числа алкоголиков среди подростков и женщин. «Ни одна школьная вечеринка, традиционный или современный праздник, свадьба или похороны не обходится без выпивки. Алкоголь течет рекой всегда», — констатировал врач-нарколог из Ганы.

Усиливающееся пристрастие африканцев к алкоголю специалисты объясняют вполне традиционными причинами: в странах падает уровень жизни, люди ищут «спасения в вине». Но есть и еще один важный нюанс: употребление алкоголя, особенно среди африканской молодежи, вошло в моду. А это переломить очень сложно.