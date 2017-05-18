Наука и техника
 

Выявлена причина трети смертей в мире

Перейти в «Мою Ленту»
A doctor from an international cardiac mission examines the x-ray of a patient's heart in the Degand Clinic in Port-au-Prince, April 15, 2012. Eleven children will receive surgery to correct serious heart ailments provided by a mission of pediatric cardiovascular surgeons, doctors and nurses from France's La Chaine de L'Espoir and the Montefiore Medical Center in New York. Among Haiti's population of 10 million, health officials estimate there are around 10,000 cases of rheumatic and congenital heart disease, which according to the World Health Organization are the number one cause of death globally. Picture taken April 15, 2012. REUTERS/Swoan Parker (HAITI - Tags: HEALTH POLITICS)

Международный коллектив медиков (2,3 тысячи экспертов из 133 стран) рассчитал, что примерно треть всех случаев смерти в мире происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the American College of Cardiology, кратко о нем сообщает Американский колледж кардиологии.

В число стран с наибольшим числом смертей от сердечно-сосудистых заболеваний входят государства Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Черной Африки и Океании. Самые низкие показатели смертности по этой причине — в Японии, Андорре, Перу, Франции, Израиле и Испании.

Исследователи заметили, что за последние пять лет процесс снижения числа таких смертей в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и странах Западной Европы замедлился.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав статистику за 1990-2015 годы. Так, в 2015 году в мире было зарегистрировано более 400 миллионов человек, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, и почти 18 миллионов случаев смерти от них. В период с 1990 по 2010 годы средний показатель смертности по этой причине снизился (из-за повышения качества медицинского обслуживания в странах с высоким уровнем дохода), однако в течение последних пяти лет прогресс замедлился.

Например, во всем мире в 1990 году на каждые сто тысяч человек было зарегистрировано около 393 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Этот показатель упал до 307 случаев на сто тысяч в 2010 году, а в течение следующих пяти лет снижение замедлилось до 286 случаев на сто тысяч человек.

Специалисты призывают ученых и политиков бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, основными факторами риска возникновения которых считаются высокое кровяное давление, плохое питание, высокий уровень холестерина, курение табака, чрезмерное употребление алкоголя и ожирение.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найдена новая причина заболеваний зубов
Названа главная опасность суши
Объяснена неспособность толстых людей нарастить мышцы
Последние новости
Выявлена причина трети смертей в мире
Блогер пожаловался на блокировку ролика из-за звона церковных колоколов
Китай успешно испытал легкий боевой вертолет «Черный торнадо»
В США одобрен законопроект о санкциях за поддержку властей Сирии
Французский теннисист заставил мяч перепрыгнуть сетку в обратном направлении
Президенту Бразилии пригрозили импичментом из-за компрометирующей записи
Трамп отреагировал на назначение спецпрокурора по «вмешательству России»
Другие материалы рубрики
Наука и техника
 — 
00:07 17 мая 2017
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)

Испытание огнем

США испытали двигатели на замену российским РД-180
08:00 12 мая 2017

Найдена причина анорексии

04:54 Сегодня

В Минздраве предложили оснастить «скорые» видеосвязью

00:07 Сегодня

Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии

Наука и техника
 — 
00:12 Сегодня

«Большевики делали овощ из русского человека»

Россияне нашли виновных в революции 1917 года
16:23 24 апреля 2017

Синтезирована главная основа жизни на Земле

17:40 17 мая 2017

Илон Маск начал тренировать роботов

15:50 17 мая 2017

Анонсированы новые Assassin's Creed и Far Cry

Наука и техника
 — 
00:01 15 апреля 2017
Члены Союза правительственных учреждений Харькова принимают участие в демонстрации, февраль 1917 года

«Ленин был готов дать независимость Украине»

Как российская революция в 1917 году породила украинскую
21:42 17 мая 2017

Google представила новую версию Android

20:26 26 апреля 2017

Activision показала новую Call of Duty

13:23 17 мая 2017

Рассекречены два новых смартфона Nokia

Россия
Антон Беляков«Никакая адекватность не нужна»
Сенатор Беляков о том, почему россиянам надо дать право «стрелять на поражение»
«Результат этих выборов ни у кого не вызывает сомнений»
Политолог Алексей Мартынов об особенностях президентской кампании 2018 года
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
В Охотском море загорелся траулер «Капитан Чернов»
В Волгограде решили снести пострадавший от взрыва газа дом
Роспотребнадзор призвал прекратить панику из-за слухов о зараженных ВИЧ иглах
Васильева призвала работать с протестной молодежью
Все материалы
Мир
Враг государства
История Брэдли Мэннинга, насолившего США и ставшего женщиной
Тимофей Бордачев: Выход из тени
На форуме «Один пояс — один путь» Китай сделал заявку на мировое лидерство
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
Президенту Бразилии пригрозили импичментом из-за компрометирующей записи
Трампу предложили отбиваться от прессы саблей
Трамп отреагировал на назначение спецпрокурора по «вмешательству России»
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Все материалы
Бывший СССР
Губит людей вода
Может ли в Средней Азии начаться война из-за водных ресурсов
В Госдепе США раскритиковали запрет российских соцсетей на Украине
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Ультраправые разогнали шуточное бракосочетание геев в Харькове
Украинский юрист подал в суд на Порошенко из-за запрета соцсетей
Радующийся отмене визового режима Украины с ЕС Порошенко попал на видео
Турчинов объяснил решение о блокировке «1C» шпионажем со стороны России
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампСлон в подсудной лавке
Как и зачем Дональд Трамп топит доллар
Цены на нефть выросли до максимума с конца апреля
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Росстат зафиксировал рост ВВП в первом квартале
ЦБ выявил нарушения у всех крупнейших страховщиков ОСАГО
Минфин определился с тратами Резервного фонда и ФНБ в 2017 году
Налоговые поступления в консолидированный бюджет России выросли на 20 процентов
Все материалы
Бизнес
Открытая книга
Чего ждут друг от друга российские читатели и издатели
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Браверман рассказал о закупках у малых предприятий на 1,5 триллиона рублей
Миллионеры назвали текущий период самым непредсказуемым в истории
ФАС начала борьбу с дорогими презервативами
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
«Страха перед законом нет и в помине»
Монолог основателя Rich Russian Kids о золотой молодежи, живущей не по правилам
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Китай успешно испытал легкий боевой вертолет «Черный торнадо»
Фигурирующего в деле Захарченко главу Росгвардии по Подмосковью Лаушкина уволили
Жителя Нижегородской области обвинили в сексуальном насилии над четырьмя детьми
Тюменского врача заподозрили в краже пожертвованного для больных детей миллиона
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«Большевики делали овощ из русского человека»
Россияне нашли виновных в революции 1917 года
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
Выявлена причина трети смертей в мире
В Минздраве предложили оснастить «скорые» видеосвязью
Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии
Илон Маск начал тренировать роботов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
Накрытая поляна
Как футболисты и болельщики «Спартака» отпраздновали долгожданное чемпионство
Бой между Ковалевым и Уордом признан лучшим в году по версии IBF
Французский теннисист заставил мяч перепрыгнуть сетку в обратном направлении
Фанаты «Спартака» массово выбежали на поле после последнего домашнего матча
Олимпийский чемпион рассказал о тревоге за игру сборной России в 1/4 финала ЧМ
Впервые игравшего в стартовом составе игрока «Локомотива» удалили с поля
Все материалы
Культура
Чем дело началось
Фильм-открытие Каннского фестиваля вызвал аплодисменты только одного журналиста
На дорожку
Главные кадры церемонии открытия 70-го Каннского кинофестиваля
«Красивые бородатые мужики с книжкой»
В Иркутске пройдет Международный книжный фестиваль
СМИ узнали о задержании Левы Би-2 с марихуаной на матче «Спартака»
Олега Видова похоронят в Голливуде
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Шнуров раскритиковал Алису Вокс за дошкольные рифмы
Все материалы
Интернет и СМИ
Прошлый век представляет
Как СМИ доносили новости до миллионов без интернета и технологий
В России появится портал по контролю за персональными данными
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
WhatsApp принес извинения за второй крупный сбой за месяц
Блогер пожаловался на блокировку ролика из-за звона церковных колоколов
11-летний хакер взломал десятки телефонов и заставил плюшевого мишку светиться
Американский словарь дал пикантные характеристики обладателям русских имен
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских загсах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
Гонщикам «Формулы-1» сошьют дизайнерскую одежду
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
В Анталье за кражу из спа-салона арестовали россиянина
Британская пара с детьми отправилась в кругосветку ради поиска идеальной страны
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Современные золушки
Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
Представлены самые слабые и медленные MINI Countryman
Крымчане и австрийцы разработают 1000-сильный суперкар
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы