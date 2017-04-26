Объяснена неспособность толстых людей нарастить мышцы

Ученые из Университета Огасты (штат Джорджия, США) назвали причину, по которой у страдающих ожирением людей доля мышечной ткани, в отличие от жировой, не увеличивается. Об этом сообщает EurekAlert!

Специалисты показали, что тучные люди в избытке производят миостатин. Данный белок известен как ингибитор роста мышечных тканей: люди, имеющие его избыток, имеют меньшую долю мышечной ткани, чем те, кто испытывает недостаток протеина.

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К подобным выводам ученые пришли, наблюдая за четырьмя группами мышей: худыми и тучными, производящими миостатин, и худыми и тучными, не производящими миостатин. Ученые полагают, что результаты экспериментов, проведенных на грызунах, справедливы и для людей.

«В конечном счете, целью нашего исследования является создание таблетки, которая имитирует эффект физических упражнений и защищает от ожирения», — заявил соавтор работы Джошуа Бутчер.