Найдена новая польза от ходьбы

Ученые из Университета Хайлендс (США) обнаружили новое полезное свойство ходьбы. Об этом сообщает EurekAlert!

Они установили, что ходьба способствует притоку крови в головной мозг и, как следствие, улучшению памяти и познавательных способностей человека. Этот эффект проявляет себя меньше, чем при беге, но значительно сильнее выражен, чем при езде на велосипеде.

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К подобным выводам авторы исследования пришли в ходе наблюдения за 12 здоровыми молодыми людьми. Добровольцы перемещались с постоянной скоростью около метра в секунду, находясь в строго вертикальном положении. Кровоснабжение головного мозга отслеживалось ультразвуком.

Ранее американские медики показали, что физическая активность в среднем возрасте может быть связана с уменьшением объема головного мозга через 20 лет. В свою очередь, испанские статистики определили, что среди стран-членов ЕС самый высокий уровень физической активности отмечен в Швеции, Дании и Финляндии.