Названы самые «спортивные» страны ЕС

Испанские статистики изучили уровень физической активности граждан 27 стран-членов ЕС. Посвященное этому исследование опубликовано в Library Journal, кратко о нем сообщает испанская государственная Служба научных новостей и информации.

Самый высокий уровень физической активности отмечен в Швеции, Дании и Финляндии, и немного ниже — в Словении, Нидерландах, Бельгии, Германии, Люксембурге, Великобритании, Франции, Австрии, Ирландии и Мальте. Мало внимания уделяют физической подготовке в Румынии, Венгрии, Италии, Польше и Португалии. Хуже всего ситуация в Болгарии и Греции. Остальные страны ЕС (Латвия, Литва, Эстония, Испания, Чехия, Словакия и Республика Кипр) занимают промежуточное положение.

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Причинами наблюдаемых различий ученые называют уровень образованности, характер трудовой деятельности и финансовое положение населения исследованных стран

Проведенный учеными анализ основан на материалах специального опроса, проведенного Европейской комиссией. Он учитывает в себе более данные об около 27 тысячах граждан ЕС (без Хорватии, которая при подготовке документа не входила в надгосударственное объединение) старше 15 лет.