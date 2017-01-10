Определена минимально допустимая частота занятий физкультурой

Британские ученые определили минимально допустимую, согласно рекомендациям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), частоту занятий физическими упражнениями. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Установлено, что выполнение за один раз рекомендованной ВОЗ недельной нормы физических нагрузок достаточно для профилактики преждевременной смерти, а также провоцирующих ее наступление сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

К таким выводам ученые пришли после метаанализа исследований, проведенных в 1994-2012 годах. Эти материалы включали в себя сведения о физической активности более 63,5 тысяч респондентов из Англии и Шотландии средним возрастом 59 лет.

Среди этих людей около 14,1 тысяч скончались, в том числе 2,8 тысячи — от сердечно-сосудистых заболеваний и 2,5 тысячи — от рака. Исследование показало, что риск преждевременного ухода из жизни у тех, кто занимался физической культурой минимум один раз в неделю, был в среднем на 30 процентов ниже, чем у неактивных людей.

В исследовании приняло участие преимущественно белое население Англии и Шотландии, а записи показателей физической активности проводились на основе самооценок респондентов. Ранее ученые полагали, что рекомендованная ВОЗ недельная нагрузка должна быть распределена равномерно как минимум на три дня в течение этого срока.

Рекомендуемые ВОЗ нормы минимальной физической активности, необходимые для предотвращения развития инсульта, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака молочной железы и кишечника, составляют 600 MET-минут. Это равно быстрой ходьбе в течение 150 минут или бегу в течение 75 минут.

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Опубликованное летом 2016 года исследование американских и австралийских ученых показало, что рекомендованный ВОЗ показатель должен быть увеличен в пять-семь раз.

Параметр MET (Metabolic Equivalent of Task, метаболический эквивалент) характеризует отношение уровня метаболизма человека во время физической активности к уровню его метаболизма в состоянии покоя. Известно, что по сравнению с состоянием покоя умеренно активный человек сжигает в три-шесть раз больше калорий (три-шесть МЕТ), а высоко активный человек — более чем в шесть раз.