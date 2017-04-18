В половине индийских отелей ввели сухой закон

В Индии запретили продажу спиртного почти в 50 процентах отелей по всей стране. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Такие меры связаны с тем, что Верховный суд Индии с 1 апреля ввел запрет на торговлю алкоголем в пределах 500 метров от государственных автодорог. По предварительной оценке местных экспертов туристического рынка, подобный шаг нанес серьезный удар по всей индустрии отдыха в государстве, включая гостиничный сектор.

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Под действие запрета, в частности, попали и премиальные отели, например четырехзвездочный Radisson Blu Hotel Guwahati в штате Ассам на востоке Индии, пятизвездочный Oberoi на севере страны и другие объекты размещения.

По прогнозам Федерации отельеров и рестораторов Индии, из-за сухого закона прекратят свою деятельность до 100 тысяч заведений, занимающихся розничной продажей спиртного.

Как заявили в организации, это ограничение ударит по качеству обслуживания в гостиницах, а также лишит Индию иностранцев, приезжавших туда группами ради корпоративов, свадеб и других мероприятий.

Директор группы отелей Nataraj Садеш Поддар предполагает, что из-за ужесточения антиалкогольных мер могут закрыться до 70 процентов отелей, расположенных рядом с федеральными трассами.

Власти Индии решились на введение такого сухого закона из-за роста количества совершенных в пьяном виде ДТП, в которых зачастую гибнут люди.

