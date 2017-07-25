Американцы рассказали об ожидании отставки Трампа

Лишь 27 процентов американцев уверены, что президент США Дональд Трамп проработает целый срок на своем посту. Это следует из результатов опроса, проведенных газетой USA Today и компанией iMediaEthics.

При этом тех, кто считает, что глава государства «скорее всего» сможет править все четыре года, набралось 30 процентов. Соответственно, 46 процентов жителей страны прогнозируют, что Трамп до окончания президентского срока не доработает. 42 процента респондентов считают, что главе государства следует объявить импичмент, ровно столько же респондентов с этим утверждением несогласны.

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При этом 44 процента опрошенных одобряют работу главы государства, 51 процент — не одобряет.

«Эти результаты показывают, что ситуация Трампа, вероятно, самая сложная в истории, и точно — в новейшей истории. Он очень непопулярен среди населения, значительная часть которого хочет объявления импичмента меньше чем через полгода после инаугурации», — прокомментировал результаты опроса Дэвид Мур, старший научный сотрудник Нью-Гэмпширского университета и директор опросной службы iMediaEthics.

Опрос проводился по интернету с 17 по 19 июля. В нем приняли участие 1330 взрослых американцев.