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Расследовавший связи Трампа с Россией прокурор впервые выступит с заявлением

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Американский прокурор Роберт Мюллер, возглавлявший комиссию по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США, впервые выступит с публичным заявлением. Как сообщает издание Politico, об этом заявили в министерстве юстиции США. Выступление состоится в 11 утра по Вашингтону (18:00 мск).

Содержание заявления не раскрывается, однако известно, что Мюллер исследовал не только вмешательство России в выборы, но и якобы имевшие место попытки президента Трампа помешать расследованию. Во время своей работы и после ее завершения Мюллер не выступал с публичными комментариями.

1 мая стало известно, что он остался недоволен тем, как генеральный прокурор Барр изложил выводы доклада. По мнению Мюллера, письмо Барра для конгресса с основными выводами работы не до конца отражает ее контекст, характер и суть. Он подчеркнул, что из-за этого общественность не понимает «критических аспектов результатов расследования». Это, в свою очередь, угрожает «уверенности в результатах работы».

18 апреля был опубликован полный текст доклада Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось. В марте, до опубликования полной версии доклада, его содержание изложил генпрокурор Барр.

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