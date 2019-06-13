Трамп рассказал о действиях с компроматом из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что выслушал бы компрометирующую информацию из России и Китая на конкурентов в предстоящей в 2020 году избирательной гонке и передал бы ее Федеральному бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает ABC News.

Журналист задал вопрос, какие действия предпринял штаб Трампа, если бы представители России или Китая предложили ему компромат на соперников: выслушал бы их или сообщил в ФБР. «Я думаю, может быть, стоит сделать и то, и то», — ответил глава государства. По его мнению, это не является вмешательством в выборы.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Помимо Трампа, который занимает этот пост с 2017 года, среди основных заявившихся кандидатов — политик-демократ Джозеф Байден, бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, младший сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, писательница Марианна Уильямсон.

Ранее в мае американский прокурор Роберт Мюллер впервые выступил с публичным заявлением о своем расследовании о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Он сообщил, что изучал не только связи Трампа с Москвой, но и его попытки помешать расследованию. Мюллер сказал, что не может выдвинуть обвинения против американского президента, поскольку в соответствии с Конституцией действующий глава государства не может привлекаться к уголовной ответственности. В том же выступлении он объявил, что уходит в отставку.

18 апреля был опубликован полный текст доклада Мюллера. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала влияние на выборы — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало WikiLeaks материалы Демократической партии США, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось.

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