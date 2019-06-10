В Кремле заметили новые сигналы со стороны Вашингтона

Москва констатирует позитивные сигналы по налаживанию диалога со стороны Вашингтона, заявил помощник президента России Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях». Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 10 июня.

По его словам, налаживанию отношений препятствует предвыборная кампания, стартовавшая в США.

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«На фоне преобладающих в политической элите антироссийских настроений, истерии на Капитолийском холме, робким позитивным сигналам пробиться в сферу реальной политики будет, конечно, непросто», — посетовал помощник главы государства.

Ушаков также заверил, что российская сторона заинтересована в улучшении отношений, потому что они важны для обеспечения стабильности в мире.

7 июня президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между странами были испорчены из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. В мае он заявил, что хочет наладить конструктивный диалог с Москвой.

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