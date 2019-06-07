Путин рассказал о давлении США на мир с помощью доллара

США используют доллар в качестве инструмента давления на весь остальной мир, заявил в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.

По словам главы государства, созданные несколько десятилетий назад институты мировой финансовой системы не учитывают меняющихся условий, в том числе появления новых экономических центров и укрепления региональных валют.

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«Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир», — отметил Путин.

По его мнению, Вашингтон тем самым совершает ошибку и «подрывает свои преимущества» в виде доверия других стран к доллару.

В 2018 году ряд российских министров и банкиров заявляли о необходимости снижения роли доллара в международных расчетах российских компаний из-за возможного последствия санкций.

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