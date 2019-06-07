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Трамп оценил ухудшение отношений с Москвой из-за «российского дела»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Вашингтона и Москвы были испорчены из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о возможности наладить отношения с Россией, о чем американский лидер говорил в начале президентского срока, он подчеркнул, что Соединенные Штаты могут иметь хорошие отношения с Москвой. По его словам, они были подпорчены «лживой "охотой на ведьм"».

9 мая глава государства отказался называть Россию врагом. Он признался, что хочет наладить отношения как с Москвой, так и с Пекином. «Только глупые люди не хотят ни с кем ладить», — резюмировал американский лидер.

18 апреля был опубликован полный текст доклада Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось.

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