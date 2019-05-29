Спецпрокурор США Мюллер ушел в отставку

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, расследовавший российское вмешательство в президентские выборы в 2016 году, объявил об отставке, сообщает Reuters.

Мюллер впервые публично выступил по поводу подготовленного его командой доклада. Он подчеркнул факт вмешательства России, однако отметил, что никогда не собирался выдвигать обвинения в адрес президента США Дональда Трампа.

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1 мая стало известно, что он остался недоволен тем, как генеральный прокурор Барр изложил выводы доклада. По мнению Мюллера, письмо Барра для конгресса с основными выводами работы не до конца отражает ее контекст, характер и суть.

Он подчеркнул, что из-за этого общественность не понимает «критических аспектов результатов расследования». Это, в свою очередь, угрожает «уверенности в результатах работы».

18 апреля был опубликован полный текст доклада Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось.

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