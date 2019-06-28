Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на полях саммита G20 обсудили Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе, перечислил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 28 июня.

Также лидеры обсудили вопросы стратегической стабильности и разоружения, уточнил Песков.

Переговоры продлились около полутора часов. Перед началом встречи Дональд Трамп с улыбкой попросил российского коллегу воздержаться от вмешательства в американские выборы.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. Стороны остались довольны диалогом.

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