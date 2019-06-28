Лавров раскрыл содержание переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп призвали избегать действий, которые могли бы спровоцировать гонку вооружений. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Оба согласились с тем, (...) что Россия и США как две крупнейшие ядерные державы призваны сыграть ведущую роль в снижении рисков, которые, к сожалению, накапливаются и в этой сфере», — подчеркнул министр. Однако он отметил, что отношения между Россией и США не изменились, так как все предыдущие встречи между лидерами государств тоже были очень конструктивными.

Лавров рассказал, что одной из тем обсуждений был объем торгового взаимодействия между государствами. «[Он] хотя и растет, но по абсолютным цифрам отстает от многих наших партнеров», — отметил глава внешнеполитического ведомства. Он также подчеркнул, что Трамп сразу давал поручения членам его делегации «переводить договоренности на язык практических действий».

Путин и Трамп, по словам Лаврова, также подтвердили приверженность выполнению минских соглашений — документа, согласованного на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В заключение министр отметил, что президенты подтвердили желание найти выход из «сложной ситуации» с Ираном.

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Ранее сообщалось, что встреча длилась около полутора часов. Президенты обсудили ситуацию в Иране, Украине, Сирии и Венесуэле.

Перед ее началом Дональд Трамп с улыбкой попросил Путина воздержаться от вмешательства в американские выборы. Также сообщалось, что главы государств кратко побеседовали перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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