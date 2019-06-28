Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскар»

Президент США Дональд Трамп заявил, что обстановка во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Японии была аналогичной атмосфере церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает РИА Новости.

«Как на премии Академии [кинематографических искусств и наук США]. Очень глупо», — сказал Трамп Путину. Вероятнее всего, эти слова относились к громким выкрикам журналистов, из-за которых лидерам было сложно услышать друг друга.

Ранее сообщалось, что встреча длилась около полутора часов. Президенты обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы.

Перед ее началом Дональд Трамп с улыбкой попросил Путина воздержаться от вмешательства в американские выборы. Также сообщалось, что главы государств кратко побеседовали перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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