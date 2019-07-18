Зеленский назвал способ восстановить диалог с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первый шаг со стороны России, необходимый для восстановления диалога между странами. Об этом он заявил на YouTube-канале «Зе! Президент».

По его словам, возвращение на родину арестованных украинских моряков станет «нормальным шагом для возвращения диалога и прекращения войны». В то же время глава государства отметил сложность процесса обмена пленными из-за несовпадения списков сторон.

«Список наших "всех", которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком тех, кто контролирует эти территории», — пояснил президент.

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Ранее команда Зеленского пообещала заставить президента России Владимира Путина вести переговоры. «Мы показываем свои шаги — развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам», — назвал шаги Киева первый помощник главы государства Сергей Шефир.

17 июля Киев и Донбасс договорились в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными. Обмен будет произведен по формуле «69 на 208», заявили представители Киева. При этом, по данным самопровозглашенной республики, Украина удерживает 101 человека, которых запрашивает Донецк, а на территории ДНР удерживаются 50 разыскиваемых Киевом украинских военнослужащих.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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