Зеленскому предложили выкупить Крым у России

Украинцы предложили президенту страны Владимиру Зеленскому выкупить Крым и Донбасс у России. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства, передает РИА Новости Крым.

Автор инициативы предлагает Зеленскому обсудить цену за эти регионы с Москвой и затем выкупить их в рассрочку. Он подчеркнул, что украинцы ждут от президента смелого решения, и призвал не игнорировать такой способ возвращения Крыма и Донбасса.

11 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор по инициативе Киева. Они обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в «нормандском формате».

Крым и часть территории Донецкой и Луганской областей вышли из состава Украины вскоре после смены власти в Киеве в 2014 году. В Донбассе начался вооруженный конфликт, который продолжается до сих пор. Полуостров же вошел в состав России по итогам референдума. Киев не признает статус этих территорий и считает Москву ответственной за произошедшее. Россия отрицает все обвинения.

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